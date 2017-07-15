Монтелла: "Бонуччи - игрок мирового уровня"

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Монтелла: "Бонуччи - игрок мирового уровня"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла высказался по поводу покупки защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

"Бонуччи - игрок мирового уровня. В плане техники, думаю, он и Серхио Рамос - лучшие центральные защитники мира. Для меня было мечтой поработать с ним, поэтому большое спасибо руководству клуба" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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