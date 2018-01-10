Монтелла: "Чтобы "Севилья" стала играть в три защитника нужно время, а его у нас нет"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла заявил, что он не будет переводить команду на схему с тремя защитниками.

"Нынешний состав подходит для игры с четырьмя защитниками. Но чтобы изменить игру на три защитника нужно время, а его нет. И дело не только в тактике. Нам необходимо найти баланс во время матчей. Я хочу, чтобы мы защищались более компактно. Мы должны прибавить в игре без мяча, это главное", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Напомним, что Монтелла возглавил "Севилью" 28 декабря. В первом матче под его руководством команда проиграла "Бетису" со счетом 3:5.

Не пропустите: Мостовой: "Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть". | http://soccernews.ru