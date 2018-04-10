Монтелла: "Для "Севильи" важно сохранять интригу все 90 минут"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Матч продолжается 90 минут. Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.

Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев "висят" на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть!

Банега очень важен для нас, но мы очень здорово сыграли без него в первом матче, так что у нас есть и другие варианты. Корреа и Меркадо полноценно тренировались и готовы сыграть. Уверен, они смогут выйти на поле", - приводит слова Монтеллы официальный сайт клуба.

Матч "Бавария" - "Севилья" состоится 11 апреля в 21:45 мск. В первой встрече немецкий клуб победил на выезде со счетом 2:1.

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