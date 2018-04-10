Монтелла: "Для "Севильи" важно сохранять интригу все 90 минут"
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
"Матч продолжается 90 минут. Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.
Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев "висят" на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть!
Банега очень важен для нас, но мы очень здорово сыграли без него в первом матче, так что у нас есть и другие варианты. Корреа и Меркадо полноценно тренировались и готовы сыграть. Уверен, они смогут выйти на поле", - приводит слова Монтеллы официальный сайт клуба.
Матч "Бавария" - "Севилья" состоится 11 апреля в 21:45 мск. В первой встрече немецкий клуб победил на выезде со счетом 2:1.
Не пропустите: Хайнкес: "Конечно, "Бавария" хочет выиграть Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ грозит исключение из еврокубков из-за трансферов Неймара и Мбаппе
-
Девять российских футболистов вошли в число топ-500 лучших игроков мира
-
Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
Громко хлопнуть дверью: "Ювентус" постарается достойно выступить в Мадриде
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов
-
Роналду станет третьим игроком, сыгравшим 150 матчей в Лиге Чемпионов
-
Мустафи: "Постараемся не совершить ошибок, допущенных "Барселоной"
-
Тер Штеген: "Сезон еще не закончен"
-
Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное подписание "Реала"
-
В ПСЖ рассматривают двух звездных кандидатов на замену Кавани
-
Венгер: "Недооценки ЦСКА нет"
-
Пирло: "Реал" - "Ювентус"? В футболе все возможно"
-
Зидан и Аллегри определились с составами
-
"Бавария" и "Севилья" назвали составы
-
Лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении от "Ромы"
-
Летом "Ювентус" планирует серьезно поработать на трансферном рынке
-
Венгер: "В ЦСКА собраны лучшие полузащитники России"
-
Стало известно, что Гвардиола сказал арбитру в перерыве матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
-
Ловрен: "Теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше"
-
"Атлетико" готов поднять зарплату Гризманну до уровня оклада Роналду
-
Паредес: "Манчини - серьезный тренер, именно он убедил меня перейти в "Зенит"
-
"Атлетико" нацелился на Паулиньо
-
"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала"
-
Переговоры между "Барселоной" и Умтити по новому контракту продвигаются медленно