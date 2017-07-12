Монтелла: "Доннарумма является чемпионом во всех смыслах"



Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал продление контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

"Это была длинная история, но было важно достичь положительного результата. Джиджи как сын для нас и он нуждается в нашей поддержке, чтобы стать еще лучше. Он является чемпионом во всех смыслах. Уверен, что Доннарумма сделал правильный выбор", - приводит слова Монтеллы MilanNews.it.

Напомним, что 18-летний Доннарумма продлил контракт с "Миланом" до лета 2021 года.

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