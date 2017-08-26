Монтелла: "Доннарумме сказали, возможно, что со временем он получит повязку"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла ответил на слова агента Мино Райолы о том, что Джанлуиджи Доннарумме должны отдать капитанскую повязку.

"Я уважаю каждого, но иногда слишком много уделяют внимания тому, что кто-то там сказал. В клубе никогда не говорили мне отдать капитанскую повязку Джиджи, не говоря уже об обещаниях ему или его окружению. Ему сказали, возможно, что со временем он получит повязку, но это совсем другая история" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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