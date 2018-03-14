Монтелла: "Эта победа посвящается всем, кто любит "Севилью"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла поделился эмоциями после матча с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанцы обыграли "МЮ" на выезде со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

"Эта победа посвящается всем, кто любит "Севилью". Замечательный, великолепный вечер", - сказал он после игры.

Напомним, Моуринью не намерен драматизировать вылет своей команды из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru