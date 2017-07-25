Монтелла хочет заполучить еще одного игрока "Ювентуса"

Теги миланхуан куадрадоювентус

Монтелла хочет заполучить еще одного игрока "Ювентуса"Главный тренер итальянского "Милана" Винченцо Монтелла заинтересован в приобретении вингера туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо.

Как информирует Football Italia, наставник "россонери" рассчитывает, что "старая сеньора" вполне будет готова отпустить 29-летнего футболиста ввиду приобретения клубом ранее Дугласа Косты и Федерико Бернардески. Трансфер Куадрадо может обойтись "Милану" примерно в 35 миллионов евро.

Напомним, Монтелла намерен вернуть "Милан" в пятерку ведущих клубов Европы. | soccernews.ru

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