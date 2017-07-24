Монтелла: "Хочу вернуть "Милан" в пятерку лучших клубов мира"

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Монтелла: "Хочу вернуть "Милан" в пятерку лучших клубов мира"Главный тренер итальянского "Милана" Винченцо Монтелла рассказал о своей футбольной мечте.

"Возможно, количество игроков, которых мы купили, и наши расходы вызвали волнение, но факт остается фактом - клуб делает что-то необыкновенное. Это был агрессивный рынок, чтобы приблизиться к "Наполи"... Я хотел бы стать тем, кто возвратит клуб в пятерку лучших в мире", - цитирует наставника "россонери" Football Italia.

Напомним, генеральный директор "Милана" больше не будет высказываться об игроках других команд. | soccernews.ru

комментарии
Forza Ювентус!!!!!!!!

для начало в 5-ку СериАла попасть надо)

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