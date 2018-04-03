Монтелла и Хайнкес определились со стартовыми составами

Теги бавария мюнхенсевильявинченцо монтеллаюпп хайнкес

Монтелла и Хайнкес определились со стартовыми составамиГлавные тренеры "Севильи" и мюнхенской "Баварии" Винченцо Монтелла и Юпп Хайнкес определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Севилья": Сория, Сарабия, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Васкес, Корреа, Навас, Бен Йеддер.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Бернат, Мартинес, Видаль, Алькантара, Рибери, Мюллер, Левандовски.

Не пропуститие: превью к матчу "Севилья" - "Бавария". | soccernews.ru

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