Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"

Теги миланвинченцо монтеллаювентусгонсало игуаин

Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла в матче с "Ювентусом" (0:2) отметил игру форварда соперника Гонсало Игуаина.

"Не у каждой команды есть в составе Гонсало Игуаин. Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего. Однако топ-игроки стоимостью в 100 миллионов евро не приходят в клуб, который не выступает в Лиге Чемпионов. Я доволен тем, как "Милан" сработал на трансферном рынке прошедшим летом" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Читайте также: Игуаин забил 100-й гол в Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Ювентус 11 28
3 Лацио 11 28
4 Интер Милан 10 26
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 10 6
20 Беневенто 11 0
Полная таблица

топ-5 тегов