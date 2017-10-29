Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла в матче с "Ювентусом" (0:2) отметил игру форварда соперника Гонсало Игуаина.

"Не у каждой команды есть в составе Гонсало Игуаин. Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего. Однако топ-игроки стоимостью в 100 миллионов евро не приходят в клуб, который не выступает в Лиге Чемпионов. Я доволен тем, как "Милан" сработал на трансферном рынке прошедшим летом" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Читайте также: Игуаин забил 100-й гол в Серии А. | http://soccernews.ru