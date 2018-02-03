Монтелла извинился перед болельщиками за разгром от "Эйбара"

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Монтелла извинился перед болельщиками за разгром от "Эйбара"

Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла поделился мнением о матче с "Эйбаром" (1:5).

"Мы плохо начали игру и уступали сопернику физически и ментально. Сказалось еще то, что у нас не было нормального отдыха после Кубка, и то, что мы провели изменения, которые были необходимы. Футболисты отдали все силы.

Что я могу сказать фанатам? То, что мы расстроены сегодняшней игрой. В первую очередь я хочу извиниться перед ними. Надеюсь, в среду они помогут нам выйти в финал Кубка Испании" - приводит слова Монтеллы As.

Смотрите также обзор матча "Эйбар" - "Севилья". | http://soccernews.ru

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