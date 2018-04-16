Монтелла: "Лангле может заиграть в "Барселоне"

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Монтелла: "Лангле может заиграть в "Барселоне"Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал слухи, которые приписывают интерес каталонской "Барселоны" к защитнику его команды Клеману Лангле.

"Лангле - чемпион в голове и на поле. В будущем он мог бы заиграть в такой великой команде, как "Барселона". Однако я надеюсь, что он останется в "Севилье" еще на несколько лет", - цитирует наставника "красно-белых" sport.es.

Напомним, "Барселона" уже начала переговоры с Лангле. | soccernews.ru

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