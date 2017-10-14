Монтелла лестно отозвался о Спаллетти

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Монтелла лестно отозвался о Спаллетти

В преддверии миланского дерби наставник "Милана" Винченцо Монтелла поделился мнением о тренере "Интера" Лучано Спаллетти.

"Спаллетти - отличный тактик. Он взял под свое командование состав, желающий вернуть команду на былые позиции. Мы поменяли 11 футболистов, но Спаллетти - сам по себе бонус для наших земляков. Я играл под его руководством и наблюдал за его преображением. Надеюсь лишь, что и сам смогу развиваться и пойти по его пути... и все же я бы предпочел сохранить свои волосы!

Я не думаю, что семь очков отражают разницу между нами. Мы сконцентрированы на том, чтобы просто быть "Миланом" и извлекать пользу из наших сильных сторон" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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