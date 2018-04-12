Монтелла: "Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла считает, что его команде удалось навязать борьбу "Баварии" в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0).

"Бавария" выиграла в первом матче со счетом 2:1 и прошла дальше.

"Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле - особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой. В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую "Севилья" постоянно выигрывала", - сказал он.

Напомним, ответный матч между "Баварией" и "Севильей" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru