Монтелла: "Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы"
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла считает, что его команде удалось навязать борьбу "Баварии" в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0).
"Бавария" выиграла в первом матче со счетом 2:1 и прошла дальше.
"Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле - особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой. В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую "Севилья" постоянно выигрывала", - сказал он.
Напомним, ответный матч между "Баварией" и "Севильей" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru
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