Монтелла: "Любой тренер мечтает тренировать свою национальную команду"
Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла заявил, что мечтает возглавить сборную Италии.
"Тренировать сборную Италии? Любой тренер мечтает тренировать свою национальную команду. Не знаю, что произойдет, если мне предложат эту возможность. Однако сейчас я чувствую себя хорошо в "Севилье", у меня есть еще один год по контракту" - приводит слова Монтеллы Sky Sports.
Напомним, что после отставки Джампьеро Вентуры, и.о. тренера сборной является Луиджи Ди Бьяджо.
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|Милан
|28
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|Аталанта
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|Сампдория
|28
|44
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|Фиорентина
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|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
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|Кальяри
|28
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|Кьево
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|Кротоне
|28
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