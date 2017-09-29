Монтелла: "Матч с "Риекой" - полезный урок"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла дал комментарии после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Риеки".

"Для нас это был полезный урок, теперь мы знаем, что игру нужно контролировать и после 70-й минуты. Хотел бы отметить дух команды, благодаря которому вырвали победу, хотя сил уже не оставалось. В этом плане "Милан" сделал большой шаг вперёд. Нам нужно улучшать игру в обороне. "Риека" весь матч играла агрессивно, и мы должны были создать больше моментов, особенно в первом тайме. Пока мы не можем играть хорошо все 95 минут, моя задача - исправить это. Тем не менее, мы получили больше положительного опыта, чем если бы выиграли легко" - цитирует Монтеллу Football Italia.

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