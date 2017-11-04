Монтелла: "Милан" должен играть с чувством полного спокойствия"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла поделился мнением о проблемах команды.

"Команда должна показывать больше безмятежности и играть с чувством полного спокойствия. Именно это позволит нам проявить себя с лучшей стороны. Если мы вернемся в нужное русло и команда найдет свою игру, то "Милан" сможет завершить сезон в четверке лучших" - приводит слова Монтеллы Gianlucadimarzio.com.

Ранее сообщалось, что Монтелла может быть отправлен в отставку уже на этой неделе.

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