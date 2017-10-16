Монтелла: "Милан" играл с душой, я горжусь этим"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Интера" (2:3) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

"Мы провели отличный второй тайм. "Милан" играл с душой, я горжусь этим. К сожалению, мы не сумели заработать очки, но нам удается показывать красивую игру. Поэтому я настроен оптимистично. Я по-прежнему горю желанием работать с этим проектом. В какой-то момент нам удалось переломить ход матча, но сложно играть с большим количеством новичков в составе. Мы могли добиться большего, но нам не повезло с реализацией", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

После этого поражения "Милан" опустился на 10 место в Серии А.

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