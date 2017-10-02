Монтелла: "Милан" играл с "Ромой" на равных"

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Монтелла: "Милан" играл с "Ромой" на равных"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Ромы" в матче седьмого тура итальянской Серии А.

"Мне понравилось то, как мы играли, потому что у нас было достаточно моментов. Если бы мы забили один гол, то говорили бы о другом результате. Я больше переживал после матча с "Сампдорией", где я не понимал, что произошло. Думаю, "Милан" играл с "Ромой" на равных. Оставшись вдесятером, мы не развалились - это верный путь, у парней правильное отношение к делу. "Милан" играл последовательно. Это поражение - часть футбола. Мелкие детали и удача могут иметь большое значение" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" – "Рома". | http://soccernews.ru

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