Монтелла: "Милан" контролировал ход матча с "Торино", но не реализовал шесть или семь моментов"

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Монтелла: "Милан" контролировал ход матча с "Торино", но не реализовал шесть или семь моментов"
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат с "Торино" (0:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

"Милан" контролировали ход матча все 90 минут. У нас было шесть или семь отличных моментов, но мы из не реализовали. Я не помню, чтобы "Торино" вообще бил по нашим воротам, кроме последней минуты. Я не могут требовать от своей команды большего. Нам нужно быть только более хладнокровными у ворот соперника. Мы не забивали, так как наши форварды не чувствовали уверенности в своих силах", - приводит слова Монтеллы Football Italia.

После 14 туров "Милан" с 20 очками занимает седьмое место в Серии А.

Не пропустите: "Милан" - "Торино" - 0:0, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (обзоры). | http://soccernews.ru

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