Монтелла: "Милан" сделал из меня козла отпущения"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла вспомнил о своей работе у руля "Милана".

"Тренерам, платят в том числе и за то, чтобы делать из нас козлов отпущения. Я сделал всё, что мог, допустив при этом некоторые ошибки. В команду пришли около десяти новых игроков из других чемпионатов, многие из которых не имели международного опыта. Кто-то ожидал немедленных результатов, но наши футболисты никогда ничего не выигрывали, и поэтому им потребовалось некоторое время для адаптации. Я думаю, мы должны были быть более терпеливыми" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что 43-летний специалист возглавлял "Милан" с июня 2016-го по ноябрь 2017 года. С "россонери" он выиграл Суперкубок Италии.

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