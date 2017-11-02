Монтелла может быть уволен из "Милана" уже на этой неделе

Теги винченцо монтелламиланаексассуоло

Монтелла может быть уволен из "Милана" уже на этой неделеВинченцо Монтелла может быть уволен с поста главного тренера итальянского "Милана" уже на этой неделе, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, 43-летний специалист потеряет свою работу, если он потерпит неудачи в ближайших матчах своей команды - сегодня в игре Лиги Европы против греческого АЕКа и в воскресенье в поединке Серии А против "Сассуоло".

Напомним, Берлускони разочарован новыми владельцами "Милана". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Интер Милан 11 29
3 Ювентус 11 28
4 Лацио 11 28
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 11 6
20 Беневенто 11 0
Полная таблица

топ-5 тегов