Монтелла может быть уволен из "Милана" уже на этой неделе

Винченцо Монтелла может быть уволен с поста главного тренера итальянского "Милана" уже на этой неделе, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, 43-летний специалист потеряет свою работу, если он потерпит неудачи в ближайших матчах своей команды - сегодня в игре Лиги Европы против греческого АЕКа и в воскресенье в поединке Серии А против "Сассуоло".

Напомним, Берлускони разочарован новыми владельцами "Милана". | soccernews.ru