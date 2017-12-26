Монтелла может возглавить клуб Примеры

Бывший главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может возглавить клуб испанской Примеры.

Как сообщает AS, 43-летний итальянский специалист входит в шорт-лист "Севильи", которая недавно отправила в отставку Эдуардо Бериццо и теперь ищет ему замену.

Также на пост наставника андалусийской команды претендуют Хавьер Грасия и Луис Энрике. А вот Лоран Блан исключил возможность своей работы у руля "нервионцев". | http://soccernews.ru