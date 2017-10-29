Монтелла: "Мы играли с "Ювентусом" на равных"

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Монтелла: "Мы играли с "Ювентусом" на равных"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла дал комментарии после матча 11-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

"Мы играли на равных, баланс нарушили только два прекрасных гола Игуаина. Моя команда показала хорошую игру, разве что мы были немного уставшими. Мы нанесли вдвое больше ударов по сравнению с соперником, могли открывать счёт раньше, но их атака была продуктивнее" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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