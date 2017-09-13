Монтелла: "Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь "Милан" должен быть всегда"

Теги миланвинченцо монтеллааустрия вена

Монтелла: "Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь "Милан" должен быть всегда"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Аустрии".

"Ужасное поражение от "Лацио" нужно оставить позади. Впереди игра Лиги Европы против "Аустрии". Независимо от схемы игры и тактики, завтра хочу увидеть правильную реакцию, потому что команда провалила ту игру. Прежде всего важно дать ответ с точки зрения темперамента, страсти.

Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь "Милан" должен быть всегда. Первая задача - пройти групповой этап, а там посмотрим" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Читайте также: Исполнительный директор "Милана": "В этом сезоне мы планируем занять место в топ-4 команд Италии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Астана 0 0
2 Маккаби Тель-Авив 0 0
3 Славия Прага 0 0
4 Вильярреал 0 0
Группа B М О
1 Динамо Киев 0 0
2 Партизан 0 0
3 Шкендербеу 0 0
4 Янг Бойз 0 0
Группа C М О
1 Хоффенхайм 0 0
2 Лудогорец 0 0
3 Брага 0 0
4 Истанбул ББ 0 0
Группа D М О
1 АЕК 0 0
2 Аустрия Вена 0 0
3 Милан 0 0
4 Риека 0 0
Группа E М О
1 Аполлон 0 0
2 Аталанта 0 0
3 Эвертон 0 0
4 Лион 0 0
Группа F М О
1 Копенгаген 0 0
2 Локомотив Москва 0 0
3 Шериф 0 0
4 Злин 0 0
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 0 0
2 Хапоэль Беэр-Шева 0 0
3 Лугано 0 0
4 Виктория Плзень 0 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 0 0
2 БАТЭ 0 0
3 Црвена Звезда 0 0
4 Кельн 0 0
Группа I М О
1 Коньяспор 0 0
2 Марсель 0 0
3 Зальцбург 0 0
4 Витория Гимарайнш 0 0
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 0 0
2 Герта 0 0
3 Заря Луганск 0 0
4 Эстерсунд ФК 0 0
Группа K М О
1 Лацио 0 0
2 Ницца 0 0
3 Витесс 0 0
4 Зульте-Варегем 0 0
Группа L М О
1 Реал Сосьедад 0 0
2 Русенборг 0 0
3 Вардар 0 0
4 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов