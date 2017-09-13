Монтелла: "Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь "Милан" должен быть всегда"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Аустрии".

"Ужасное поражение от "Лацио" нужно оставить позади. Впереди игра Лиги Европы против "Аустрии". Независимо от схемы игры и тактики, завтра хочу увидеть правильную реакцию, потому что команда провалила ту игру. Прежде всего важно дать ответ с точки зрения темперамента, страсти.

Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь "Милан" должен быть всегда. Первая задача - пройти групповой этап, а там посмотрим" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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