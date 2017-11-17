Монтелла: "Наполи" показывает лучший футбол в Европе"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящую игру против "Наполи".

"Наполи" на данный момент демонстрирует, пожалуй, лучший футбол в Европе, но я уверен, что "Милан" сможет попортить им нервы. Мы должны сыграть очень организованно" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Матч "Наполи" - "Милан" пройдет 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

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