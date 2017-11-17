Монтелла: "Наполи" показывает лучший футбол в Европе"
Наставник "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящую игру против "Наполи".
"Наполи" на данный момент демонстрирует, пожалуй, лучший футбол в Европе, но я уверен, что "Милан" сможет попортить им нервы. Мы должны сыграть очень организованно" - приводит слова Монтеллы Football Italia.
Матч "Наполи" - "Милан" пройдет 18 ноября в 22:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0