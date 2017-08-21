Монтелла: "Не думал, что Кессье окажется настолько хорош"

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Монтелла: "Не думал, что Кессье окажется настолько хорош"
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды над "Кротоне" (3:0) в матче первого тура чемпионата Италии и выделил полузащитника Франка Кессье

"Мне понравилось, как команда настроилась на матч. Мои футболисты играли внимательно и очень старались. Впрочем, есть немало вещей, в которых нам необходимо прогрессировать. Конечно же, нам очень помогло удаление игрока соперника.

Кто лучший игрок матча? Все были хороши. Выделю Кессье, он очень умный игрок. Я знал, что Кессье будет хорош, но не думал, что настолько", - цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что в этом матче 20-летний Кессье открыл счет с пенальти.

Не пропустите: "Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А. | http://soccernews.ru

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