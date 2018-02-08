Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла не имеет предпочтений по сопернику в финале Кубка Испании.

Напомним, что вторую путёвку в решающий матч турнира сегодня разыграют "Валенсия" и "Барселона".

"Мы первые финалисты, и вскоре мы узнаем, кто станет нашим соперником. Кто бы им ни стал, мы его поприветствуем. Возможно, нас ждёт даже не один финал, а два, если "Барселона" тоже попадёт в финал и выиграет чемпионат. Тогда мы ещё сыграем в Суперкубке" - цитирует итальянского наставника официальный сайт андалусийского клуба.

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