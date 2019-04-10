Монтелла - новый тренер "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды.

У руля "фиалок" 44-летний специалист сменил ушедшего в отставку Стефано Пиоли.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Монтелла уже возглавлял "Фиорентину" с 2012 по 2015 год.

Также в послужном списке наставника работа в "Роме", "Катании", "Сампдории", "Милане" и "Севилье".

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