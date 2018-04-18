Монтелла оценил шансы "Севильи" на попадание в еврокубки

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла уверен, что его команда в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

"Севилья" обязана играть в еврокубках. Я разочарован результатом матча с "Депортиво" (0:0), который мы должны были выигрывать. Впрочем стоит отдать должное сопернику. Зеедорф проделал отличную работу в "Депортиво" и теперь они уже не являются той командой, которая регулярно проигрывала", - приводит слова Монтеллы Football Espana.

Стоит отметить, что "Севильи" для попадания в Лигу Европы нужно либо в финале Кубка Испании победить "Барселону", либо занять седьмое место в Ла Лиге. В данный момент андалусийцы занимают именно седьмую строчку.

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