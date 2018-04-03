Монтелла огласил заявку на матч с "Баварией"

Тренерский штаб "Севильи" во главе с Винченцо Монтеллой огласил заявку команды на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии".

Вратари: Серхио Рико, Давид Сория;

Защитники: Симон Кьяер, Нико Пареха, Клеман Лангле, Серхио Эскудеро, Гильерме Арана;

Полузащитники: Хесус Навас, Йоханнес Гайс, Гидо Писарро, Стивен Нзонзи, Пабло Сарабия, Хоакин Корреа, Франко Васкес;

Нападающие: Нолито, Сандро Рамирес, Виссам Бен-Йеддер, Луис Муриэль.

Напомним, что матч "Севилья" – "Бавария" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru