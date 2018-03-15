Монтелла определил желаемого соперника для "Севильи" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Монтелла определил желаемого соперника для "Севильи" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла заявил, что он хотел бы сыграть со своим бывшим клубом "Ромой" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Нам удалось добиться потрясающего результата в матче с "Манчестер Юнайтед". Это был потрясающий вечер. Мне кажется, что в следующем раунде мы попадем на "Баварию". Но я хотел бы встретиться с "Ромой" и моим другом Ди Франческо", – приводит слова Монтеллы Gazzetta dello Sport.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов состоится 16 марта в 14:00 мск.

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