Монтелла поделился ожиданиями от финала Кубка Испании

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла высказался в преддверии финального матча Кубка Испании против "Барселоны".

"Это очень важный матч. Каждая игра индивидуальна. Поэтому вполне очевидно, что мы видим шансы обыграть "Барселону". Нужно сохранять концентрацию на протяжении всей встречи и не сбавлять обороты" - приводит слова Монтеллы Football Espana.

Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится сегодня в 22:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru