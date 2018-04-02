Монтелла поделился ожиданиями от матча с "Баварией"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трёх турнирах, как мы, приходится тратить много сил - как физических, так и психологических. Но я даже рад, что мы оказались в такой ситуации. Мы ещё не привыкли играть большие матчи через каждые три дня, хотя должны. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже всё в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет. "Бавария" любит играть с мячом и забивает множество голов. Мы должны заставить её играть по-другому" - цитирует Монтеллу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Севилья" - "Бавария" состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени.

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