Монтелла поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

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Монтелла поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Юнайтед".

"Наши фанаты хотят, чтобы мы сотворили историю. Мы, конечно же, хотим их порадовать. Я рад встрече с "МЮ" и Моуринью, потому что он один из первопроходцев в футбольной методологии. Я читал его книги и изучал его матчи. Он был одним из моих кумиров, когда я начинал тренерскую карьеру.

Алексис Санчес? Думаю, нам понадобится трос, чтобы его остановить. Поль Погба? Это самый дорогой футболист в истории после Неймара. Если честно, я надеюсь, что он против нас вообще не сыграет" - приводит слова Монтеллы Calciomercato.

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