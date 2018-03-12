Монтелла поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий матч против "Манчестер Юнайтед".

"Для "Севильи" это невероятно важная игра. Нам очень нужно выйти в четвертьфинал. Конечно, мы знаем, как тяжело играть на этом великом стадионе приезжим командам. Понимаем, что нужно выложиться на сто процентов и верить, что в ключевые моменты удача будет на нашей стороне.

Первый матч меня совсем не разочаровал. Считаю, мы провели отличную игру. Наша дуэль с "МЮ" длится 180 минут, и завтра у нас будет еще один шанс. Знаем, что "Юнайтед" на ходу, они обыграли "Челси", "Кристал Пэлэс" и "Ливерпуль". Попробуем во вторник вечером прервать удачную серию оппонента" - приводит слова Монтеллы сайт УЕФА.

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