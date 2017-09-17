Монтелла: "Поражение от "Лацио" помогло "Милану"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла рассказал о пользе, которую извлекла его команда из поражения римскому "Лацио".

"Я не сожалею о том, что мы проиграли "Лацио", потому что, я думаю, это помогло нам. Это была пощечина, которая улучшила нас. У этой команды есть характер, но я убежден, что она продолжит свой прогресс", - цитирует наставника "россонери" Football Italia.

Напомним, сегодня "Милан" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru