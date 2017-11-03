Монтелла пошутил о возможной отставке

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла иронически прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

"Я уже какое-то время наблюдаю за своими похоронами. Это даёт возможность по-новому взглянуть на вещи. Всё, шутки в сторону. Клуб в меня верит. Посмотрим" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Отметим, что "Милан" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А, но при этом лидирует в своей группе в Лиге Европы.

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