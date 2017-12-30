Монтелла представлен в качестве главного тренера "Севильи"

"Севилья" представила Винченцо Монтеллу в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, что итальянский специалист заключил с андалусийским клубом контракт до лета 2019 года.

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