Монтелла представлен в качестве главного тренера "Севильи"

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Монтелла представлен в качестве главного тренера "Севильи"

"Севилья" представила Винченцо Монтеллу в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, что итальянский специалист заключил с андалусийским клубом контракт до лета 2019 года.

Не пропустите: Монтелла прокомментировал свое назначение тренером "Севильи". | http://soccernews.ru

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