Монтелла: "При счете 0:2 мы потеряли уверенность в себе"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла подвел итоги поражения от "Атлетико" (2:5) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

По словам итальянского наставника, его команда потеряла уверенность после второго пропущенного гола.

"Поражения всегда расстраивают. При счете 0:2 мы потеряли уверенность в себе. Мои парни очень старались, но нам нужно было забивать. Мы сами подарили "Атлетико" два или три гола", - отметил он.

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