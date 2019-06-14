Монтелла продолжит работать с "Фиорентиной" в следующем сезоне

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Монтелла продолжит работать с "Фиорентиной" в следующем сезоне

Главный тренер "Фиорентины"​ Винченцо Монтелла будет продолжать тренировать команду в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист сегодня, 14 июня, встретился в владельцем "Фиорентины" Рокко Коммиссо, и договорился о дальнейшем сотрудничестве.

Монтелла уже работал в итальянском клубе с 2012 по 2015 год. Также он работал с "Ромой", "Катаньей", "Сампдорией", "Миланом" и "Севильей". С "Фиорентиной" он подписал контракт в в апреле. 

По итогам минувшего сезона "Фиорентина" расположилась на 16 месте в Серии А. 

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