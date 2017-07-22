Монтелла прокомментировал победу над "Баварией"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла поделился эмоциями после разгромной победы над "Баварией" в матче второго тура Международного Кубка Чемпионов.

"В начале сезона сложно готовиться к играм такого типа. Тяжело найти нужное физическое состояние. Поэтому не следует смотреть на результат. У команды было желание применить на практике то, о чём я просил во время тренировок. Это мне понравилось. Мы компактно играли между линиями и работали как команда, даже без мяча" - цитирует Монтеллу La Gazzetta dello Sport.

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