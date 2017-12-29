Монтелла прокомментировал свое назначение тренером "Севильи"

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Монтелла прокомментировал свое назначение тренером "Севильи"

Итальянский специалист Винченцо Монтелла поделился мнением о том, что он возглавил "Севилью".

"Я счастлив и немного удивлен, потому что все случилось неожиданно. Я рад, что у меня появилась возможность поработать в Испании. "Севилья" - великий клуб с замечательными фанатами. Я всегда хотел поработать за рубежом. Не думал, конечно, что это случится так быстро, но у меня всегда были такие планы" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

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