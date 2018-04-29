Монтелла прокомментировал свое увольнение с поста тренера "Севильи"

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Монтелла прокомментировал свое увольнение с поста тренера "Севильи"

Винченцо Монтелла высказался по поводу своего увольнения из "Севильи".

"Благодарю болельщиков, которые оказывали великолепную поддержку. Хочу поблагодарить футболистов, которые прикладывали немало усилий и работали на благо команды, а также людей, работающих в структуре клуба.

Приношу свои извинения за последние выступления "Севильи". Я работал со всей силой и энтузиазмом до самого конца. Я убеждён, что клуб может претендовать на попадание в еврокубки.

Благодарю всех: клуб, руководство, футболистов и фанатов. Это был изумительный опыт. Был счастлив руководить "Севильей" - приводит слова Монтеллы официальный сайт клуба.

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