Монтелла прокомментировал свою отставку

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Монтелла прокомментировал свою отставку

Винченцо Монтелла в инстаграме прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера "Милана".

"Уходить из "Милана" непросто. Я пытался дать всё этой команде, но принимаю решение руководства. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков за замечательные моменты, которые мы пережили вместе. Надеюсь, что "Милан" добьётся того, к чему стремится. Я потерпел неудачу, но продолжу поддерживать эту команду" - написал Монтелла.

Напомним, что "Милан" возглавил тренер второй команды "россонери" Дженнаро Гаттузо. | http://soccernews.ru

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