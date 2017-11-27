Монтелла прокомментировал возможность возглавить сборную Италии

Экс-наставник "Милана" Винченцо Монтелла заявил, что не готов стать тренером сборной Италии.

"Сейчас я хочу немного отдохнуть. Сборная Италии? Нет, пока слишком рано о таком говорить. Мне все еще необходимо переварить отставку. Может, в этом поможет "Тапир" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Отметим, что "Золотой Тапир" - это шуточный приз, который вручают футболистам и тренерам за неудачные выступления.

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