Монтелла прокомментировал возможность возглавить сборную Италии

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Монтелла прокомментировал возможность возглавить сборную Италии

Экс-наставник "Милана" Винченцо Монтелла заявил, что не готов стать тренером сборной Италии.

"Сейчас я хочу немного отдохнуть. Сборная Италии? Нет, пока слишком рано о таком говорить. Мне все еще необходимо переварить отставку. Может, в этом поможет "Тапир" - приводит слова Монтеллы Football Italia.

Отметим, что "Золотой Тапир" - это шуточный приз, который вручают футболистам и тренерам за неудачные выступления.

Читайте также: Официально: "Милан" уволил Монтеллу и назначил нового тренера. | http://soccernews.ru

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