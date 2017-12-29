Монтелла против ухода Нзонзи из "Севильи"

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Монтелла против ухода Нзонзи из "Севильи"

Новый главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла не хочет, чтобы клуб продавал французского полузащитника Стивена Нзонзи, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский наставник рассчитывает на футболиста и попросил руководство клуба удержать его в команде.

Ранее сообщалось, что активный интерес к игроку проявляет "Эвертон".

Напомним, что у 29-летнего Нзонзи произошел конфликт с бывшим наставником "Севильи" Эдуардо Бериццо и в ноябре он был отправлен в резерв.

Не пропустите: Нзонзи близок к переходу в "Эвертон". | http://soccernews.ru

 

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