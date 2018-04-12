Монтелла: "Провели хорошую игру"

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Монтелла: "Провели хорошую игру"Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Мы действительно пробовали добиться положительного результата. Мы показали хорошую игру. Я доволен усилиями, которые мы приложили в матче против такой команды. Мы покидаем турнир с гордостью. Пришло время смотреть вперед", - цитирует наставника "красно-белых" официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по играм с "Баварией" дал президент "Севильи". | soccernews.ru

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