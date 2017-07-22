Монтелла прояснил будущее Карлоса Бакки

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Монтелла прояснил будущее Карлоса Бакки

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла дал понять, что колумбийский форвард Карлос Бакка в ближайшее время сменит клубную прописку.

"Я не задействовал Бакку в матче с "Баварией", потому что он не будет играть в четверг. Мы спокойно приняли такое решение. Но очевидно, что выбор также связан с предстоящими ходами на трансферном рынке" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что в четверг "Милан" сыграет в рамках квалификации Лиги Европы с румынским клубом "КСУ Крайова".

Что касается 30-летнего Бакки, то главным претендентом на него считается французский "Марсель".

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