Монтелла прояснил будущее Карлоса Бакки

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла дал понять, что колумбийский форвард Карлос Бакка в ближайшее время сменит клубную прописку.

"Я не задействовал Бакку в матче с "Баварией", потому что он не будет играть в четверг. Мы спокойно приняли такое решение. Но очевидно, что выбор также связан с предстоящими ходами на трансферном рынке" - цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что в четверг "Милан" сыграет в рамках квалификации Лиги Европы с румынским клубом "КСУ Крайова".

Что касается 30-летнего Бакки, то главным претендентом на него считается французский "Марсель".

Не пропустите: Монтелла прокомментировал победу над "Баварией". | http://soccernews.ru