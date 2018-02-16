Монтелла расхвалил Моуринью в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от соперничества с тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
"Моуринью - абсолютный победитель. Такая формулировка относится к нему больше, чем к любому другому тренеру. Он тратит много времени на то, чтобы проникнуть в разум футболистов и использовать их потенциал по максимуму, объединить их.
Если бы мне пришлось выбрать только одного наставника в мире, это был бы Моуринью. Я встречался со многими великими тренерами в течение карьеры, но именно под руководством Жозе я хотел бы поработать больше всего. Когда я стал тренером, пробовал применять его приемы" - приводит слова Монтеллы Football Espana.
Матч между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 21 февраля.
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